У офісі Макрона підтвердили, що гарантії безпеки для України будуть готові в січні

Гарантії безпеки для України, які планують фіналізувати на засіданні "коаліції рішучих" у Парижі у січні 2026 року, складатимуться з трьох ліній, що передбачають присутність іноземних військ в Україні та зобов’язання, подібні до ст. 5 статуту НАТО.

Про це кореспондентці "Європейської правди" розповів на умовах анонімності посадовець з Єлисейського палацу.

Робота над гарантіями безпеки для України від Європи та США буде завершена у січні 2026 року.

"Наступне засідання "коаліції рішучих", яке планується провести на початку січня, має дозволити завершити планування гарантій безпеки, які ми надамо Україні", – уточнив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він розповів, що за результатами перемовин, станом на зараз, гарантії безпеки складатимуться з трьох ліній захисту.

Перша лінія гарантій безпеки – потужна українська армія, яка стоятиме на передовому фланзі оборони, та довгострокова підтримка, яку "коаліція рішучих" надасть збройним силам України для стримування Росії від нового нападу.

Друга лінія гарантій безпеки – це присутність в Україні збройних сил держав "коаліції рішучих" як стратегічний сигнал підтримки української армії. Також західні військові будуть знаходитися за межами України, із можливою передислокацією сил у разі потреби.

"Для військових з держав "коаліції рішучих" не йдеться ні про участь у боях, ні про моніторинг припинення вогню", – наголосив представник офісу президента Франції.

Він додав, що моніторинг припинення вогню буде вочевидь здійснюватися дистанційно за допомогою технічних засобів спостереження.

Третя лінія гарантій безпеки (backstop), за словами французького посадовця, буде базуватися на гарантіях, наданих зокрема Сполученими Штатами, які "трохи спрощено називають формулою типу Статті 5 НАТО". Це має дозволити гарантувати, що якщо Росія відновить війну, то вона матиме справу не лише з Україною, але й з усіма її союзниками, включно зі США.

"Наступне засідання "коаліції рішучих" має завершити процес формулювання гарантій безпеки", – наголосив співрозмовник "Європейської правди".

Він додав, що ці гарантії безпеки нині перебувають на стадії обговорення між європейцями, українцями та американцями, зокрема на рівні начальників штабів.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше 26 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що 20-пунктний план щодо мирного врегулювання розв’язаної РФ війни проти України готовий вже на 90%.

Нагадаємо, 24 грудня Зеленський вперше розкрив зміст "мирного плану" з 20 пунктів, узгодженого з США, у якому, зокрема, йдеться про те, що Україна не погоджується на вимогу про відмову від членства в НАТО.

Крім того, проєкт мирної угоди не передбачає зняття санкцій проти РФ з боку США, однак Вашингтон має намір поступово робити це після припинення війни.