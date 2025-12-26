В офисе Макрона подтвердили, что гарантии безопасности для Украины будут готовы в январе



Гарантии безопасности для Украины, которые планируют финализировать на заседании "коалиции решительных" в Париже в январе 2026 года, будут состоять из трех линий, предусматривающих присутствие иностранных войск в Украине и обязательства, подобные ст. 5 устава НАТО.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" рассказал на условиях анонимности чиновник из Елисейского дворца.



Работа над гарантиями безопасности для Украины от Европы и США будет завершена в январе 2026 года.



"Следующее заседание "коалиции решительных", которое планируется провести в начале января, должно позволить завершить планирование гарантий безопасности, которые мы предоставим Украине", – уточнил собеседник "ЕвроПравды".



Он рассказал, что по результатам переговоров, по состоянию на сейчас, гарантии безопасности будут состоять из трех линий защиты.



Первая линия гарантий безопасности – мощная украинская армия, которая будет стоять на передовом фланге обороны, и долгосрочная поддержка, которую "коалиция решительных" предоставит вооруженным силам Украины для сдерживания России от нового нападения.



Вторая линия гарантий безопасности – это присутствие в Украине вооруженных сил государств "коалиции решительных" как стратегический сигнал поддержки украинской армии. Также западные военные будут находиться за пределами Украины, с возможной передислокацией сил в случае необходимости.

"Для военных из государств "коалиции решительных" речь не идет ни об участии в боях, ни о мониторинге прекращения огня", – отметил представитель офиса президента Франции.

Он добавил, что мониторинг прекращения огня будет очевидно осуществляться дистанционно с помощью технических средств наблюдения.



Третья линия гарантий безопасности (backstop), по его словам, будет базироваться на гарантиях, предоставленных, в частности, Соединенными Штатами, которые "немного упрощенно называют формулой типа Статьи 5 НАТО".

Это должно позволить гарантировать, что если Россия возобновит войну, то она будет иметь дело не только с Украиной, но и со всеми ее союзниками, включая США.



"Следующее заседание "коалиции решительных" должно завершить процесс формулирования гарантий безопасности", – отметил собеседник "Европейской правды".



Он сообщил, что эти гарантии безопасности сейчас находятся на стадии обсуждения между европейцами, украинцами и американцами, в частности, на уровне начальников штабов.



Как сообщала "Европейская правда", ранее 26 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 20-пунктный план по мирному урегулированию развязанной РФ войны против Украины готов уже на 90%.



Напомним, 24 декабря Зеленский впервые раскрыл содержание "мирного плана" из 20 пунктов, согласованного с США, в котором, в частности, говорится о том, что Украина не соглашается на требование об отказе от членства в НАТО.

Кроме того, проект мирного соглашения не предусматривает снятия санкций против РФ со стороны США, однако Вашингтон намерен постепенно делать это после прекращения войны.