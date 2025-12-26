У метро Парижа чоловік напав з ножем на трьох жінок

Чоловік, озброєний ножем, у пʼятницю вдень напав на кількох жінок у паризькому метро, нападника пізніше затримали.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

За даними паризької прокуратури, напади сталися в п'ятницю між 16:15 і 16:45 на трьох різних станціях метро Парижа. Постраждалим швидко надали допомогу паризькі рятувальники.

Три жінки отримали лише легкі поранення, зокрема дві з них – у спину та стегно. За інформацією поліції Парижа, остання жертва була вагітна.

Нападник 2000 року народження спершу втік, але його незабаром затримали правоохоронці. У прокуратурі кажуть, що чоловіка вже притягали до відповідальності за різні злочини, зокрема пошкодження майна.

За даними поліції Парижа, версія про терористичний акт відкинута, ймовірніше, це справа рук психічно неврівноваженої або, принаймні, психологічно нестабільної особи.

