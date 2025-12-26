В метро Парижа мужчина напал с ножом на трех женщин

Мужчина, вооруженный ножом, в пятницу днем напал на нескольких женщин в парижском метро, нападающего позже задержали.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

По данным парижской прокуратуры, нападения произошли в пятницу между 16:15 и 16:45 на трех разных станциях метро Парижа. Пострадавшим быстро оказали помощь парижские спасатели.

Три женщины получили только легкие ранения, в частности две из них – в спину и бедро. По информации полиции Парижа, последняя жертва была беременна.

Нападавший 2000 года рождения сначала скрылся, но его вскоре задержали правоохранители. В прокуратуре говорят, что мужчину уже привлекали к ответственности за различные преступления, в частности повреждение имущества.

По данным полиции Парижа, версия о террористическом акте отвергнута, скорее всего, это дело рук психически неуравновешенного или, по крайней мере, психологически нестабильного лица.

