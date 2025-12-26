У Макрона кажуть, що він наразі не планує говорити з Путіним

Єлисейський палац у пʼятницю повідомив, що жодних телефонних переговорів між Емманюелем Макроном і Владіміром Путіним наразі не заплановано.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

В офісі Макрона повідомили, що між ним і господарем Кремля останнім часом "не було жодних переговорів" і "наразі не планується жодних дзвінків".

Також у Єлисейському палаці сказали, що "не планується поїздка Емманюеля Макрона до Москви".

Французький президент Макрон 19 грудня висловився за те, щоб знайти способи для європейців "знову вступити в діалог з Росією – у прозорій формі та у співпраці з Україною".

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Владімір Путін готовий до діалогу з французьким президентом Макроном, "якщо є взаємна політична воля".

Президент Володимир Зеленський сказав, що вважає важливим збереження участі США у "мирних переговорах", коментуючи пропозицію французького лідера відновити взаємодію з Росією.