У Макрона говорят, что он пока не планирует разговаривать с Путиным

Елисейский дворец в пятницу сообщил, что никаких телефонных переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным пока не запланировано.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В офисе Макрона сообщили, что между ним и хозяином Кремля в последнее время "не было никаких переговоров" и "на данный момент не планируется никаких звонков".

Также в Елисейском дворце сказали, что "не планируется поездка Эмманюэля Макрона в Москву".

Французский президент Макрон 19 декабря высказался за то, чтобы найти способы для европейцев "снова вступить в диалог с Россией – в прозрачной форме и в сотрудничестве с Украиной".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к диалогу с французским президентом Макроном, "если есть взаимная политическая воля".

Президент Владимир Зеленский сказал, что считает важным сохранение участия США в "мирных переговорах", комментируя предложение французского лидера возобновить взаимодействие с Россией.