Литва официально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Литва в субботу официально вышла из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, хранение и производство противопехотных мин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

27 декабря прошло ровно шесть месяцев с того дня, когда Литва официально уведомила Генерального секретаря ООН о выходе из Оттавской конвенции.

Министерство обороны Литвы ранее сообщило BNS, что после вступления в силу решения о выходе из Оттавской конвенции Литва начнет переговоры о возможности приобретения или производства противопехотных мин.

Большинство стран Европейского Союза являются членами Оттавской конвенции, а Китай, Россия, Соединенные Штаты, Индия и Пакистан к ней не присоединились.

В марте министры обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в совместном заявлении призвали свои страны выйти из соглашения, позже к ним присоединилась и Финляндия.

Сейм Литвы одобрил выход из Оттавской конвенции в мае 2025 года.

В начале июля агентство Reuters сообщило, что Литва и Финляндия планируют в следующем году начать производство противопехотных мин для собственных нужд и нужд Украины.