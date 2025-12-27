Зеленский об обстреле Киева: это настоящее отношение Путина к миру

Президент Владимир Зеленский заявил, что последним массированным обстрелом Киева и других украинских городов Россия показывает миру свое истинное отношение к предложениям о мире.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

По словам Зеленского, во время обстрела, который до сих пор продолжается, Россия выпустила по Украине почти 500 дронов и 40 ракет, нацеливаясь прежде всего на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Киева.

"Было много вопросов в эти дни. А где же российский ответ на предложения закончить войну, которые были предоставлены Соединенными Штатами и миром? Российские представители ведут долгие разговоры, но в реальности за них говорят „кинжалы" и "шахиды", – написал он.

Глава государства добавил, что это – "настоящее отношение Путина и его окружения".

"Они не хотят заканчивать войну и пытаются использовать каждую возможность, чтобы причинить больше боли Украине и увеличить свое давление на других в мире. И это означает, что недостаточно давления в ответ", – сказал Зеленский.

Он призвал США и Европу усилить давление на Россию, а также поддерживать Украину оружием, в частности средствами противовоздушной обороны.

В ночь на субботу состоялось очередное массированное нападение России на Украину. Киев был атакован, в частности, баллистическими ракетами. По последним данным, ранения получили 19 человек.

В связи с массированным ракетным обстрелом Украины со стороны России польская сторона поднимала боевую авиацию, а также временно закрыла аэропорты Жешува и Люблина.