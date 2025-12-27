У Чехії пожежники ловили кенгуру, якого придбали як різдвяний подарунок

У Злінському краї Чехії пожежників викликали для пошуку півторарічного кенгуру на імʼя Скіп, якого родина придбала для дітей на Різдво.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Тварина зникла із саду власників на Святвечір. На пошуки кенгуру пожежники вирушили наступного дня, повідомивши, що він загрожує безпеці дорожнього руху.

"Пожежники спробували зловити тварину в сітку, але з першого разу їм це не вдалося. Друга спроба була успішною, і кенгуру було передано власниці. Весь вилов тривав приблизно три чверті години", – сказав речник пожежників Злінського краю Давид Мартинець.

Власники Скіпа попросили громадськість про допомогу в соціальних мережах, їхнє прохання поділила і громада, яка згодом повідомила всіх про те, що тварину вдалося зловити.

Громада написала, що кенгуру Скіп має зріст 80 сантиметрів, важить вісімнадцять кілограмів, не є небезпечним і дуже полохливий.

У вересні 2025 року у Берліні втік валлабі – тварина родини кенгурових, і міська поліція попередила перехожих не наближатись до нього.

Улітку у французькому муніципалітеті Іриньї під Ліоном шукали велетенського удава, що втік з тераріуму приватної особи.