В Чехии пожарные ловили кенгуру, которого купили в качестве рождественского подарка

В Злинском крае Чехии пожарных вызвали для поиска полуторагодовалого кенгуру по имени Скип, которого семья приобрела для детей на Рождество.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Животное исчезло из сада владельцев в Сочельник. На поиски кенгуру пожарные отправились на следующий день, сообщив, что он угрожает безопасности дорожного движения.

"Пожарные попытались поймать животное в сеть, но с первого раза им это не удалось. Вторая попытка была успешной, и кенгуру было передано владелице. Весь отлов длился примерно три четверти часа", – сказал представитель пожарных Злинского края Давид Мартынец.

Владельцы Скипа попросили общественность о помощи в социальных сетях, их просьбу разделила и община, которая впоследствии сообщила всем о том, что животное удалось поймать.

Община написала, что кенгуру Скип имеет рост 80 сантиметров, весит восемнадцать килограммов, не является опасным и очень пугливым.

В сентябре 2025 года в Берлине сбежал валлаби – животное семейства кенгуру, и городская полиция предупредила прохожих не приближаться к нему.

Летом во французском муниципалитете Ириньи под Лионом искали гигантского удава, сбежавшего из террариума частного лица.