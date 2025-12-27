Укр Рус Eng

У частині Латвії та Польщі оголосили штормове попередження

Новини — Субота, 27 грудня 2025, 16:03 — Марія Ємець

У столиці Латвії Ризі, а також кількох районах Польщі уздовж узбережжя Балтійського моря оголосили штормове попередження на вихідні.

Штормовий вітер у Латвії розпочнеться з вечора 27 жовтня і почне стихати у другій половині дня неділі, повідомляє Delfi. Пориви вітру можуть сягати 100 км/год. 

Мерія Риги опублікувала заклик до мешканців у суботу та неділю за можливості лишатись вдома, та особливо уникати перебування у місцевості під деревами та конструкціями, які може повалити вітром.

Окрім того, людям радять підготуватись до можливого зникнення електропостачання у разі пошкодження ліній поваленими деревами, перепаркувати автомобілі подалі від дерев та прибрати з дворів і балконів те, що може бути зірване вітром. 

Штормове попередження оголосили також у низці районів Польщі довкола Гданська і Гдині, що на узбережжі Балтійського моря. Штормовий вітер очікується ввечері 27 грудня і протягом ранку 28 грудня. 

Поліція Поморського воєводства закликала мешканців та туристів бути готовими до "особливо складних погодних умов", за можливості відкласти поїздки, а у разі перебування надворі та на дорогах бути особливо обережними. 

Наприкінці жовтня буревій завдав значної шкоди у кількох районах Польщі. 

На початку грудня шторм "Брем" в Ірландії порушив роботу авіації, трамваїв і поромів.

