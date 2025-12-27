У частині Латвії та Польщі оголосили штормове попередження

У столиці Латвії Ризі, а також кількох районах Польщі уздовж узбережжя Балтійського моря оголосили штормове попередження на вихідні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Штормовий вітер у Латвії розпочнеться з вечора 27 жовтня і почне стихати у другій половині дня неділі, повідомляє Delfi. Пориви вітру можуть сягати 100 км/год.

Мерія Риги опублікувала заклик до мешканців у суботу та неділю за можливості лишатись вдома, та особливо уникати перебування у місцевості під деревами та конструкціями, які може повалити вітром.

Окрім того, людям радять підготуватись до можливого зникнення електропостачання у разі пошкодження ліній поваленими деревами, перепаркувати автомобілі подалі від дерев та прибрати з дворів і балконів те, що може бути зірване вітром.

Штормове попередження оголосили також у низці районів Польщі довкола Гданська і Гдині, що на узбережжі Балтійського моря. Штормовий вітер очікується ввечері 27 грудня і протягом ранку 28 грудня.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! Dzis, w nocy i jutro (27/28.12) prognozowany silny wiatr. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek."



Alert RCB został przesłany do odbiorców w powiecie: lęborskim, nowodworskim, puckim, wejherowskim oraz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie (woj.… pic.twitter.com/H2daYvrrSF – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) December 27, 2025

Поліція Поморського воєводства закликала мешканців та туристів бути готовими до "особливо складних погодних умов", за можливості відкласти поїздки, а у разі перебування надворі та на дорогах бути особливо обережними.

Наприкінці жовтня буревій завдав значної шкоди у кількох районах Польщі.

На початку грудня шторм "Брем" в Ірландії порушив роботу авіації, трамваїв і поромів.