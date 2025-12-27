В части Латвии и Польши объявили штормовое предупреждение

В столице Латвии Риге, а также нескольких районах Польши вдоль побережья Балтийского моря объявили штормовое предупреждение на выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Штормовой ветер в Латвии начнется с вечера 27 октября и начнет стихать во второй половине дня воскресенья, сообщает Delfi. Порывы ветра могут достигать 100 км/ч.

Мэрия Риги опубликовала призыв к жителям в субботу и воскресенье по возможности оставаться дома, и особенно избегать пребывания в местности под деревьями и конструкциями, которые может повалить ветром.

Кроме того, людям советуют подготовиться к возможному исчезновению электроснабжения в случае повреждения линий поваленными деревьями, перепарковать автомобили подальше от деревьев и убрать со дворов и балконов то, что может быть сорвано ветром.

Штормовое предупреждение объявили также в ряде районов Польши вокруг Гданьска и Гдыни, что на побережье Балтийского моря. Штормовой ветер ожидается вечером 27 декабря и в течение утра 28 декабря.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



"Uwaga! Dzis, w nocy i jutro (27/28.12) prognozowany silny wiatr. Unikaj otwartych przestrzeni, zabezpiecz dobytek."



Alert RCB został przesłany do odbiorców w powiecie: lęborskim, nowodworskim, puckim, wejherowskim oraz w Gdańsku, Gdyni i Sopocie (woj.… pic.twitter.com/H2daYvrrSF – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) December 27, 2025

Полиция Поморского воеводства призвала жителей и туристов быть готовыми к "особо сложным погодным условиям", по возможности отложить поездки, а в случае пребывания на улице и на дорогах быть особенно осторожными.

В конце октября ураган нанес значительный ущерб в нескольких районах Польши.

В начале декабря шторм "Брэм" в Ирландии нарушил работу авиации, трамваев и паромов.