Шторм "Брем" порушив роботу авіації, трамваїв і поромів в Ірландії

Через шторм "Брем" в Ірландії в аеропорту Дубліна скасували понад 100 авіарейсів, в столиці було порушено роботу трамваїв, низку рейсів поромів з та до країни скасували.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTE.

Представник операторів аеропорту Дубліна повідомив, що шторм мав значний вплив на роботу аеропорту, і напередодні авіакомпанії скасували понад 100 рейсів.

Через збій в електропостачанні вранці було порушено роботу трамваїв у Дубліні – вони не курсували на частинах двох основних ліній.

Затоплення у північній частині Дубліна

Низка рейсів поромів до та з Ірландії не відбулася, їх перенесли на інший час. Компанія Irish Ferries порадила пасажирам звертатися до своїх постачальників послуг.

Станом на середу 8 тисяч домогосподарств залишалися без світла, у той час як напередодні 54 тисяч будинків та підприємств були без електроенергії, коли по всій країні діяло помаранчеве попередження про штормовий вітер з поривами до 113 км/год.

Електроенергетична компанія ESB Networks заявила, що оцінює збитки, завдані електромережі, і надасть оновлену інформацію про приблизний час відновлення.

Компанія закликала громадськість повідомляти про будь-які пошкодження електромереж та попередила, що не можна торкатися або наближатися до повалених дротів.

У середу на півночі країни прогнозуються сильні зливи та поодинокі грози, в інших регіонах переважно суха погода з проясненнями.

На початку листопада три людини загинули і 15 зазнали травм внаслідок сильного шторму, що накрив іспанський курортний острів Тенерифе.

Наприкінці жовтня сильні вітри у багатьох регіонах Польщі поламали десятки дерев та подекуди пошкодили дахи будівель.