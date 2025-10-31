У Польщі долають наслідки сильного буревію, є постраждалі

Сильні вітри у багатьох регіонах Польщі поламали десятки дерев та подекуди пошкодили дахи будівель, в одному випадку постраждали люди.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

На четвер 30 жовтня штормове попередження оголошували у шести регіонах країни, з поривами вітру до понад 100 км/год. У підсумку до кінця вечора рятувальники здійснили близько 1800 виїздів для ліквідації наслідків негоди, найбільше – у Мазовецькому воєводстві.

У деяких населених пунктах пориви вітру зірвали покрівлю з приватних будинків і господарських приміщень.

У містечку Любін польської Сілезії падіння поваленого вітром дерева спричинило ДТП з постраждалими – у дерево в’їхало легкове авто, дві жінки у ньому отримали травми; на смузі зустрічного руху внаслідок екстреного гальмування також зіткнулися два авто і двоє людей постраждали.

Раніше від сильного шторму постраждали північні регіони Німеччини.

На початку жовтня шторм "Емі" завдав великих збитків на півдні Норвегії.