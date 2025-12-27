Україна приєдналась до санкцій Британії проти РФ

Україна 27 грудня синхронізувала свої санційні обмеження із санкціями Британії проти Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України.

Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Перший стосується синхронізації санкцій із Британією.

"Обмеження застосовані проти восьми фізичних і 40 юридичних осіб. Це, зокрема, громадяни Росії, Азербайджану, Сінгапуру та Нової Зеландії, які пов’язані з примусовою депортацією та перевихованням українських дітей, а також із постачанням до РФ електроніки й компонентів подвійного призначення, що використовуються для виробництва ракет і дронів, якими Росія завдає ударів по українських містах і громадах", – зазначають у повідомленні.

Крім того, це компанії з РФ, Гонконгу, ОАЕ, Таїланду, Туреччини, Індії та Сінгапуру, які серед іншого допомагають РФ обходити міжнародні санкції та постачають промислові верстати, обладнання для авіатехніки, компоненти до "шахедів", комп’ютерні чипи й іншу мікроелектроніку для російського ВПК. Також частина компаній залучена до діяльності російського енергетичного сектору, імпорту російської нафти та забезпечення роботи тіньового флоту.

Другий указ стосується санкцій проти військового керівництва Південного Судану відповідно до резолюцій Радбезу ООН і рішення й регламенту Ради Євросоюзу щодо ситуації в Південному Судані.

В листопаді Україна синхронізувала санкції зі США та ввела обмеження проти "Роснєфті" і "Лукойлу", а також синхронізувалася з 19-м пакетом санкцій ЄС проти Росії.

Загалом Україна синхронізувала 14 пакетів санкцій партнерів цього року, з них по два пакети США і Великої Британії, вісім – Європейського Союзу, по одному – Канади та Японії.