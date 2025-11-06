Україна синхронізувала з Євросоюзом свої санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкційні рішення, зокрема щодо синхронізації заходів з 19-м пакетом санкцій проти Росії, ухваленим Євросоюзом.

Про це український президент написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський також додав, що українська сторона працює також і для поширення санкцій Євросоюзу в юрисдикціях інших європейських країн поза межами ЄС.

"Це сильний пакет. Діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів, і загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакета оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно", – зазначив він.

Зеленський також поінформував, що Україна застосовує свої нові санкції проти російських субʼєктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці і завдяки цьому – на фінансування російської здатності воювати.

"Вже знаємо, що цей наш санкційний крок буде продовжений партнерами через врахування наших пропозицій у їхніх санкційних пакетах", – додав президент.

Він також доручив готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва, а також проти колаборантів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Сполучені Штати вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії за небажання Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль американського президента. Зокрема, під санкції потрапили "Роснефть" та "Лукойл".

Тоді ж Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії за письмовою процедурою.

"Енергетичний" блок пакета санкцій, зокрема, передбачає заборону імпорту російського СПГ.

