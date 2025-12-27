У горах Греції знайшли тіла чотирьох туристів, яких накрило лавиною на Різдво

У Греції знайшли тіла чотирьох туристів, які потрапили у лавину 25 грудня у горах в регіоні Фокіда.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Після майже двох діб пошуків грецькі рятувальники знайшли чотирьох туристів, які зникли вдень 25 грудня.

Троє чоловіків і жінка, досвідчені туристи, вирушили гірським маршрутом із села Атанасіос Діакос у напрямку вершини Коракас. Тривогу забив друг, який залишився внизу і побачив, що з ними немає зв’язку.

У рятувальній операції брали участь близько 30 осіб зі спецтехнікою, включно з безпілотником та гелікоптером. З’ясувалось, що група потрапила у лавину. Евакуація загиблих також буде непростою операцією.

В Англії повідомляли про зникнення безвісти двох чоловіків, які купались на узбережжі.

Минулими вихідними під Парижем двоє людей затонули у власному авто, яке з'їхало в Сену.