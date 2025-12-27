Сибига подвел итоги работы Украины за год в отношениях с ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига с оптимизмом оценил итоги за 2025 год в отношениях с Европой.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение он опубликовал в своем Facebook.

Среди достижений 2025 года он назвал четыре новых пакета санкций ЕС против России, которые были "действительно сильными, не проходными пакетами", как и то, что России не удалось добиться исключения из санкционных списков никого из своих олигархов, несмотря на активные попытки.

Вторым пунктом Сибига назвал стабильную финансовую поддержку ЕС, которая является фундаментальным фактором для устойчивости Украины.

"В течение 2025 года общий объем бюджетной поддержки Украины со стороны ЕС составил около 28,8 млрд евро, из которых €18,1 млрд было предоставлено в рамках ERA Loans, а €10,7 млрд – в рамках Ukraine Facility", – отметил глава МИД.

Кроме того, среди достижений он перечислил:

декабрьское решение Евросовета о кредите ЕС для Украины объемом 90 млрд евро на 2026-2027 годы;

декабрьское решение Евросовета о кредите ЕС для Украины объемом 90 млрд евро на 2026-2027 годы;

решение о бессрочном замораживании активов РФ в Европе до полного возмещения Россией убытков за агрессию, а также использование сверхприбылей от замороженных российских активов на нужды обороны Украины. Через Европейский фонд мира (EPF) получен второй транш объемом 1,85 млрд евро и проработано привлечение третьего транша объемом 80 млн евро;

военную поддержку от ЕС, в частности, 2 миллиона артиллерийских боеприпасов для Украины и обеспечение подготовки 19 тысяч украинских военных в рамках миссии EUMAM.

учет Украины и ее интересов в ключевых оборонных инициативах ЕС – Белой книге "Европейская оборона – готовность 2030", плане RearmEurope и инструменте SAFE, потенциальный объем совместных проектов с участием Украины в рамках которого может достичь 5,2 млрд евро; присоединение 11 военных вузов из Украины к сети Европейского колледжа безопасности и обороны;

создание Инструмента поддержки Украины объемом 300 млн евро на развитие украинского ОПК и предусмотренное включение сотрудничества с Украиной в Европейскую программу оборонной промышленности EDIP с бюджетом 1,5 млрд евро до 2027 года;

полную поддержку ЕС и финансовое участие в развитии архитектуры ответственности РФ за агрессию, что включает, в частности, создание Спецтрибунала за преступление агрессии против Украины, дальнейшие шаги для запуска механизма компенсаций за ущерб , нанесенный украинцам российской агрессией;

фактическое движение в переговорах о членстве Украины в ЕС, несмотря на вето Венгрии.

"В этом году был завершен двусторонний скрининг по всем 6 переговорным кластерам, переговорные позиции по всем кластерам и выполнены все предпосылки для их открытия. Украина достигла 99% согласования внешней политики с Европейским Союзом", – отметил Сибига.

шесть резолюций Европарламента в поддержку Украины;

углубление торгово-экономической интеграции Украины с ЕС, введение обновленного режима торговли с 29 октября 2025 года и продление моратория на торговые защитные инструменты до 5 июня 2028 года;

завершение работы для присоединения Украины к единой роуминговой зоне ЕС с 1 января 2026 года – Украина фактически получает в этой сфере режим внутреннего рынка ЕС еще до полноправного членства;

весомая поддержка энергетической устойчивости Украины, в том числе помощь "Нафтогазу" на около 900 млн евро для подготовки к зиме, беспрецедентная логистическая операция по перемещению подаренной Литвой ТЭС в Украину;

расширение международно-правовой базы сотрудничества между Украиной и ЕС – были заключены или завершены процедуры заключения 19 соглашений или международно-правовых инструментов;

присоединение Украины к трем составляющим Европейской космической программы: наблюдение за Землей "Copernicus", отслеживание космической погоды (SWE) и мониторинга рисков от объектов, приближающихся к Земле (NEO);

получение Украиной статуса полноправного участника Программы ЕС "Креативная Европа";

"беспрецедентный" уровень координации и взаимодействия с ЕС в рамках поддержки усилий Украины по восстановлению справедливого и устойчивого мира. За год состоялось почти 140 мероприятий, визитов и контактов высокого и наивысшего уровней, а глава МИД Украины принимал участие во всех заседаниях Совета министров иностранных дел ЕС.

"Это не просто перечень достижений и решений. Это год, в котором Украина стала еще на один шаг ближе к Европейскому Союзу – системно, последовательно и необратимо. Это год, когда Европа действительно проснулась и укрепила свои геостратегические позиции вместе с Украиной. В следующем году будем развивать этот тренд. Нам нужна единая и сильная Европа, защищенная от российской угрозы, проактивная и конкурентная во всех глобальных процессах", – подытожил Сибига.

