Трамп: тарифи сприяли суттєвому скороченню торговельного дефіциту США

Президент США Дональд Трамп впевнений, що запроваджені ним тарифи суттєво скоротили торговельний дефіцит США і сприяють нарощенню ВВП.

Про це він написав у соціальній мережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що тарифи створюють "величезне багатство" та "безпрецедентну національну безпеку для США".

"Торговий дефіцит скоротився на 60%, що є абсолютно безпрецедентним. 4,3% ВВП, і він продовжує зростати. Немає інфляції! Нас знову поважають як країну", – написав американський президент.

Дані Міністерства праці США від 18 грудня 2025 року свідчать, що річний рівень інфляції в США знизився до 2,7% за 12 місяців, що закінчилися в листопаді, порівняно з 3,0%, про які повідомлялося у вересні.

На початку грудня стало відомо, що Трамп має намір обговорити питання торгівлі з лідерами Мексики і Канади.

Він оголосив про додаткові 10% тарифи на Канаду у відповідь на телевізійну рекламу провінції Онтаріо, яка транслюється в США. У рекламі показані уривки з виступів колишнього президента США Рональда Рейгана, який критикує тарифи.

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив, що після вихідних він припинить трансляцію реклами, але американського президента це не заспокоїло.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, коментуючи обіцянку Трампа ще більше підвищити мита на канадські товари, заявив, що його уряд готовий у будь-який момент відновити торговельні переговори зі США.