Трамп: тарифы способствовали существенному сокращению торгового дефицита США

Президент США Дональд Трамп уверен, что введенные им тарифы существенно сократили торговый дефицит США и способствуют наращиванию ВВП.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что тарифы создают "огромное богатство" и "беспрецедентную национальную безопасность для США".

"Торговый дефицит сократился на 60%, что является абсолютно беспрецедентным. 4,3% ВВП, и он продолжает расти. Нет инфляции! Нас снова уважают как страну", – написал американский президент.

Данные Министерства труда США от 18 декабря 2025 года свидетельствуют, что годовой уровень инфляции в США снизился до 2,7% за 12 месяцев, закончившихся в ноябре, по сравнению с 3,0%, о которых сообщалось в сентябре.

В начале декабря стало известно, что Трамп намерен обсудить вопросы торговли с лидерами Мексики и Канады.

Он объявил о дополнительных 10% тарифах на Канаду в ответ на телевизионную рекламу провинции Онтарио, которая транслируется в США. В рекламе показаны отрывки из выступлений бывшего президента США Рональда Рейгана, который критикует тарифы.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что после выходных он прекратит трансляцию рекламы, но американского президента это не успокоило.

Премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя обещание Трампа еще больше повысить пошлины на канадские товары, заявил, что его правительство готово в любой момент возобновить торговые переговоры с США.