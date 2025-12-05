Трамп анонсував торгові переговори з лідерами Мексики і Канади

Президент США Дональд Трамп має намір обговорити питання торгівлі з лідерами Мексики і Канади.

Заяву американського президента наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Трамп розповів, що обговорить питання торгівлі на особистій зустрічі з лідерами Мексики і Канади, яка відбудеться після жеребкування чемпіонату світу з футболу 2026 року у Вашингтоні.

"Ми зустрінемося з обома, і ми дуже добре ладнаємо", – сказав Трамп, прибувши на жеребкування в Кеннеді-центр.

На запитання журналіста під час прибуття на червону доріжку, чи будуть вони обговорювати питання імміграції та торгівлі, Трамп відповів, що так.

В ході жеребкування Трамп коротко поспілкувався з прем’єром Канади Марком Карні, сидячи в ложі Кеннеді-центру.

Зустріч відбувається в той час, коли США, Мексика і Канада готуються до офіційного перегляду торговельної угоди між країнами у 2026 році на тлі підвищення американських мит і закликів Вашингтона переглянути або, можливо, вийти з угоди.

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум у четвер заявила, що під час свого візиту до США вона коротко зустрінеться з Трампом і Карні. Це буде її перша особиста зустріч з Трампом з моменту вступу на посаду в жовтні минулого року.

Трамп оголосив про додаткові 10% тарифи на Канаду у відповідь на телевізійну рекламу провінції Онтаріо, яка транслюється в США. У рекламі показані уривки з виступів колишнього президента США Рональда Рейгана, який критикує тарифи.

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив, що після вихідних він припинить трансляцію реклами, але американського президента це не заспокоїло.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, коментуючи обіцянку Трампа ще більше підвищити мита на канадські товари, заявив, що його уряд готовий у будь-який момент відновити торговельні переговори зі США.