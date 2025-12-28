Британія та Німеччина підписали угоду на суму $70 млн щодо мобільних артсистем
Велика Британія та Німеччина підписали контракт на спільні закупівлі на суму 52 млн фунтів ($70 млн) з метою придбання сучасних артилерійських систем, встановлених на броньованих транспортних засобах, які можуть вести вогонь під час руху і вражати цілі на відстані понад 70 км.
Про це йдеться у заяві британського уряду, передає "Європейська правда".
Спільна угода прискорює поставку військового спорядження до Британії та Німеччини.
За угодою, Британія отримає передову платформу Early Capability Demonstrator (ECD) RCH 155, а ще дві платформи будуть відправлені до Німеччини для спільних випробувань.
RCH 155 встановлюється на броньований транспортний засіб BOXER і може:
- стріляти 8 пострілів на хвилину, рухаючись зі швидкістю до 100 км/год;
- влучати в цілі в будь-якому напрямку без зміни положення;
- проїжджати 700 км без дозаправки;
- працювати з лише двома членами екіпажу завдяки новітній автоматизації.
У 2025 році Велика Британія експортувала зброю на рекордну суму в 22 мільярди євро, і в уряді кажуть, що "це ще не межа".
У серпні уряд Норвегії вирішив замовити у Великій Британії фрегати, а в липні Туреччина та Британія підписали попередню угоду щодо літаків Eurofighter після того, як Німеччина вирішила відмовитися від своєї тривалої опозиції щодо продажу літаків Анкарі.