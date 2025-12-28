Британия и Германия подписали соглашение на сумму $70 млн о мобильных артсистемах

Великобритания и Германия подписали контракт на совместные закупки на сумму 52 млн фунтов ($70 млн) с целью приобретения современных артиллерийских систем, установленных на бронированных транспортных средствах, которые могут вести огонь во время движения и поражать цели на расстоянии более 70 км.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает "Европейская правда".

Совместное соглашение ускоряет поставку военного снаряжения в Великобританию и Германию.

По соглашению, Великобритания получит передовую платформу Early Capability Demonstrator (ECD) RCH 155, а еще две платформы будут отправлены в Германию для совместных испытаний.

RCH 155 устанавливается на бронированное транспортное средство BOXER и может:

стрелять 8 выстрелов в минуту, двигаясь со скоростью до 100 км/ч;

попадать в цели в любом направлении без изменения положения;

проезжать 700 км без дозаправки;

работать с только двумя членами экипажа благодаря новейшей автоматизации.

В 2025 году Великобритания экспортировала оружие на рекордную сумму в 22 миллиарда евро, и в правительстве говорят, что "это еще не предел".

В августе правительство Норвегии решило заказать в Великобритании фрегаты, а в июле Турция и Великобритания подписали предварительное соглашение по самолетам Eurofighter после того, как Германия решила отказаться от своей длительной оппозиции по продаже самолетов Анкаре.