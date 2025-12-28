Конгресмен розповів, що має прояснити зустріч Трампа і Зеленського

Американський конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського має "на 100%" прояснити низку питань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Бейкон написав у своєму Х.

Зокрема, за словами конгресмена, за підсумками цієї зустрічі повинно стати ясно, що кремлівський правитель Владімір Путін – "розпочав цю війну, щоб задовольнити свої імперіалістичні амбіції".

"Путін бомбить невинних цивільних осіб. Україна – це демократія, а Путін вбиває своїх суперників. Путін не зупиниться на Україні. Україна хоче бути з "Заходом" і прийняти вільний ринок та верховенство закону", – додав Бейкон.

Зазначимо, у ніч проти 28 грудня українська делегація прибула до США для участі у зустрічі президентів Зеленського та Трампа.

Напередодні Зеленський розповів про п’ять тематичних блоків, про які йшлося у перемовинах стосовно "мирного плану" і які він хоче обговорити на зустрічі з президентом США.

Також він вважає, що тепер у Вашингтоні краще розуміють "червоні лінії" України щодо параметрів завершення війни.