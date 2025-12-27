Зеленський вважає, що США тепер краще розуміють червоні лінії України

Президент Володимир Зеленський оцінює, що зустрічі української та американської переговорних команд дозволили США краще зрозуміти, на які компроміси Київ не готовий піти в межах "мирної угоди".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з журналістами.

Зеленський сказав, що зустрічі представників України з американськими переговірниками – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером – "нам були дуже потрібні".

"Я думаю, наші зустрічі допомогли їм в розумінні багатьох деталей: і щодо гарантій безпеки (безумовно, юридичної підтримки цих гарантій безпеки), і які нам вони потрібні; щодо ризиків домовленості з "рускімі", бо вони сьогодні можуть бути, а завтра можуть вже не працювати; і щодо того, якщо чесно, який наш народ", – перерахував він.

Окремо глава держави сказав, що в контексті "сенситивних питань", як-то територій та Запорізької атомної електростанції, представники США "зараз глибші в усіх цих питаннях після наших зустрічей".

Президент України Володимир Зеленський напередодні підтвердив, що у неділю, 28 грудня, він зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Європейські посадовці непублічно очікують позитивного результату зустріч президентів США та України цієї неділі, але готуються до непередбачуваних сценаріїв.

Трамп сказав в інтерв'ю Politico, що очікує, що зустріч "мине добре", але попередив, що Зеленський "нічого не має, поки я не схвалю це".