Українська делегація прибула до Флориди

Українська делегація прибула до США для участі у зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця у соцмережі X, передає "Європейська правда".

У ніч проти 28 грудня Кислиця опублікував світлину літака з прізвищем президента США на фюзеляжі.

"Добрий вечір, Флоридо!", – написав він.

Фото: Х

Напередодні Зеленський розповів про п’ять тематичних блоків, про які йшлося у перемовинах стосовно "мирного плану" і які він хоче обговорити на зустрічі з президентом США.

Також він вважає, що тепер у Вашингтоні краще розуміють "червоні лінії" України щодо параметрів завершення війни.