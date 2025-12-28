Укр Рус Eng

Українська делегація прибула до Флориди

Новини — Неділя, 28 грудня 2025, 08:00 — Уляна Кричковська

Українська делегація прибула до США для участі у зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця у соцмережі X, передає "Європейська правда".

У ніч проти 28 грудня Кислиця опублікував світлину літака з прізвищем президента США на фюзеляжі.

"Добрий вечір, Флоридо!", – написав він.

Фото: Х
Напередодні Зеленський розповів про п’ять тематичних блоків, про які йшлося у перемовинах стосовно "мирного плану" і які він хоче обговорити на зустрічі з президентом США. 

Також він вважає, що тепер у Вашингтоні краще розуміють "червоні лінії" України щодо параметрів завершення війни.

