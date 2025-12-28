Конгрессмен рассказал, что должна прояснить встреча Трампа и Зеленского

Американский конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявил, что встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна "на 100%" прояснить ряд вопросов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Бейкон написал в своем Х.

В частности, по словам конгрессмена, по итогам этой встречи должно стать ясно, что кремлевский правитель Владимир Путин "начал эту войну, чтобы удовлетворить свои империалистические амбиции".

"Путин бомбит невинных гражданских лиц. Украина – это демократия, а Путин убивает своих соперников. Путин не остановится на Украине. Украина хочет быть с "Западом" и принять свободный рынок и верховенство закона", – добавил Бейкон.

Отметим, в ночь на 28 декабря украинская делегация прибыла в США для участия во встрече президентов Зеленского и Трампа.

Накануне Зеленский рассказал о пяти тематических блоках, которые обсуждались в переговорах по "мирному плану" и которые он хочет обсудить на встрече с президентом США.

Также он считает, что теперь в Вашингтоне лучше понимают "красные линии" Украины относительно параметров завершения войны.