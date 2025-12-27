Зеленський назвав 5 речей, які хоче обговорити з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розповів про 5 тематичних блоків, про які йшлося у перемовинах стосовно "мирного плану" і які він хоче обговорити на очікуваній зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з журналістами.

Зеленський перерахував тематичні блоки, які обговорюються українською і американською стороною та будуть темами його розмови з Трампом 28 грудня.

"Ми обговорюємо гарантії безпеки Україна-Сполучені Штати. Це один документ. Ми обговорюємо також гарантії гарантії безпеки з Європою. Ми обговорюємо військовий вимір. Це частина гарантій безпеки", – зазначив президент.

Четвертим блоком він згадав "план добробуту, в якому буде ще багато різних документів", у межах якого обговорюється залучення на відбудову України до 800 млрд доларів та створення низки фондів.

"І п'яте, те, що ми хочемо обговорити з президентом – це план послідовних дій. Тобто ми хочемо запропонувати крок за кроком, як можна зробити так, щоб всі ті плани, про які я вже сказав, реально запрацювали. Вони, безумовно, проговорять все це з рускімі, і будемо мати feedback (зворотній зв’язок – Ред.)", – підсумував Зеленський.

Також під час брифінгу Зеленський висловив оцінку, що тепер у Вашингтоні краще розуміють "червоні лінії" України щодо параметрів завершення війни.

Крім того, він повідомив склад української команди на його очікуваній зустрічі з Трампом.