Трамп повідомив про "продуктивну" розмову з Путіним перед зустріччю із Зеленським

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з господарем Кремля Владіміром Путіним перед своєю зустріччю з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує "Європейська правда".

Американський президент не навів деталей розмови з Путіним, назвавши її лише "хорошою і продуктивною".

"Я щойно мав хорошу і дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Путіним перед моєю зустріччю, яка відбудеться сьогодні о 13:00 (20:00 за Києвом. – Ред.), з президентом України Зеленським. Зустріч відбудеться в головній їдальні Мар-а-Лаго", – зазначив Трамп.

Він також додав, що на його зустріч із Зеленським запрошені представники преси.

В ніч на 28 грудня українська делегація прибула до США для участі у зустрічі президентів Зеленського та Трампа.

Напередодні Зеленський розповів про п’ять тематичних блоків, про які йшлося у перемовинах стосовно "мирного плану" і які він хоче обговорити на зустрічі з президентом США.

Також він вважає, що тепер у Вашингтоні краще розуміють "червоні лінії" України щодо параметрів завершення війни.