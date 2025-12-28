Трамп сообщил о "продуктивном" разговоре с Путиным перед встречей с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным перед своей встречей с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, информирует "Европейская правда".

Американский президент не привел подробностей разговора с Путиным, назвав его лишь "хорошим и продуктивным".

"Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным перед моей встречей, которая состоится сегодня в 13:00 (20:00 по Киеву. – Ред.), с президентом Украины Зеленским. Встреча состоится в главной столовой Мар-а-Лаго", – отметил Трамп.

Он также добавил, что на его встречу с Зеленским приглашены представители прессы.

В ночь на 28 декабря украинская делегация прибыла в США для участия во встрече президентов Зеленского и Трампа.

Накануне Зеленский рассказал о пяти тематических блоках, которые обсуждались в переговорах о "мирном плане" и которые он хочет обсудить на встрече с президентом США.

Также он считает, что теперь в Вашингтоне лучше понимают "красные линии" Украины относительно параметров завершения войны.