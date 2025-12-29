Укр Рус Eng

Трамп розповів, що Путін набрехав йому про бажання відбудувати Україну

Відео
Новини — Понеділок, 29 грудня 2025, 07:33 — Уляна Кричковська

Американський президент Дональд Трамп розповів про те, що очільник Кремля Владімір Путін начебто "хоче бачити успіх" України, а також – буде допомагати у відбудові.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

У Трампа запитали, чи під час розмови із очільником Кремля вони обговорювали, яку відповідальність нестиме Росія за будь-яку реконструкцію України після потенційного укладення мирної угоди.

"Так. І вони будуть допомагати. Росія буде допомагати. Росія хоче, щоб Україна досягла успіху. Це звучить трохи дивно, але я пояснював Путіну", – відповів на це Трамп.

За словами американського президента, Путін начебто був "дуже щедрим у своїх почуттях щодо успіху України", включно із "постачанням електроенергії та інших речей за дуже низькими цінами". 

"Отже, сьогоднішній дзвінок приніс багато хороших результатів", – додав Трамп.

Як повідомлялося, Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.

Варто зазначити, що серед 20-пунктного "мирного плану", узгодженого з США, є питання Запорізької АЕС.

Компроміс з цього питання не знайшли. США пропонують спільне управління між Україною, США і РФ – три сторони отримують дивіденди. США пропонують "33% на 33% на 33%". І американці – головний менеджер. 

Компромісна пропозиція України: ЗАЕС експлуатується спільно США і Україна – 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% – США самостійно визначає свій розподіл. При цьому ЗАЕС, Енергодар та Каховська ГЕС мають бути демілітаризовані.

Зеленський заявив, що американська та українська команда продовжать працювати над аспектами "мирного плану" найближчим часом.

Трамп Зеленський Путін Війна з РФ
