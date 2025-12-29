Трамп розповів, що Путін набрехав йому про бажання відбудувати Україну

Американський президент Дональд Трамп розповів про те, що очільник Кремля Владімір Путін начебто "хоче бачити успіх" України, а також – буде допомагати у відбудові.

Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

У Трампа запитали, чи під час розмови із очільником Кремля вони обговорювали, яку відповідальність нестиме Росія за будь-яку реконструкцію України після потенційного укладення мирної угоди.

"Так. І вони будуть допомагати. Росія буде допомагати. Росія хоче, щоб Україна досягла успіху. Це звучить трохи дивно, але я пояснював Путіну", – відповів на це Трамп.

За словами американського президента, Путін начебто був "дуже щедрим у своїх почуттях щодо успіху України", включно із "постачанням електроенергії та інших речей за дуже низькими цінами".

"Отже, сьогоднішній дзвінок приніс багато хороших результатів", – додав Трамп.

Як повідомлялося, Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.

Варто зазначити, що серед 20-пунктного "мирного плану", узгодженого з США, є питання Запорізької АЕС.

Компроміс з цього питання не знайшли. США пропонують спільне управління між Україною, США і РФ – три сторони отримують дивіденди. США пропонують "33% на 33% на 33%". І американці – головний менеджер.

Компромісна пропозиція України: ЗАЕС експлуатується спільно США і Україна – 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% – США самостійно визначає свій розподіл. При цьому ЗАЕС, Енергодар та Каховська ГЕС мають бути демілітаризовані.

Зеленський заявив, що американська та українська команда продовжать працювати над аспектами "мирного плану" найближчим часом.