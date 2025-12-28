Трамп каже, що зателефонує Путіну після розмови з Зеленським

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зателефонує володарю Кремля Владіміру Путіну після розмови з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 28 грудня.

Про це, як передає "Європейська правда", заявив президент Трамп заявив перед початком зустрічі з президентом Зеленським у резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Трамп сказав, що подзвонить Путіну після розмови з Зеленським.

"Я зателефоную Путіну після цієї зустрічі і ми продовжимо переговори, дійсно складні переговори", – заявив Трамп.

Він наголосив, що в нього "немає крайніх термінів" щодо мирного процесу.

"Моя задача – закінчити війну… Буде безпекова угода, сильна безпекова угода, і європейці дуже долучені", – підкреслив президент США.

Напередодні переговорів з Трампом Зеленський мав розмову із лідерами ЄС, Канади та НАТО.

Перед цим Зеленський назвав 5 речей, які хоче обговорити з Трампом.

Відомо також, хто з української сторони братиме участь у зустрічі з Трампом