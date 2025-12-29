Зеленський: команди США та України зустрінуться на тижні для узгодження питань
Президент Володимир Зеленський заявив, що американська та українська команда продовжать працювати над аспектами "мирного плану" найближчим часом.
Про це він написав у соцмережі Х після зустрічі зі своїм американським візаві Дональдом Трампом у неділю, 28 грудня, передає "Європейська правда".
Зеленський заявив, що мав змістовну дискусію з усіх питань із Трампом.
За його словами, вони обговорили всі аспекти "мирного плану" та досягли значних результатів. Також вони обговорили послідовність подальших дій та погодилися: "гарантії безпеки є ключовими на шляху до досягнення тривалого миру".
"Наші команди продовжать працювати над усіма аспектами. Ми домовилися, що наші команди зустрінуться вже наступного тижня, щоб остаточно узгодити всі обговорені питання", – наголосив він.
Також український президент додав, що вони домовилися, що Трамп прийме українських і європейських лідерів у Вашингтоні в січні.
Як повідомлялося, Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.
З цікавих деталей відомо, що президентів України і США у Мар-а-Лаго годували картоплею фрі та шоколадним Трампом.
Після зустрічі на спільній пресконференції Трамп заявив, що не має планів приїзду в Україну, але не виключає цього, якщо це допоможе досягти мирної угоди.