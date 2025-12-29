Трамп рассказал, что Путин наговорил ему о желании восстановить Украину

Американский президент Дональд Трамп рассказал о том, что глава Кремля Владимир Путин якобы "хочет видеть успех" Украины, а также будет помогать в восстановлении.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

У Трампа спросили, обсуждали ли они во время разговора с главой Кремля, какую ответственность будет нести Россия за любую реконструкцию Украины после потенциального заключения мирного соглашения.

"Да. И они будут помогать. Россия будет помогать. Россия хочет, чтобы Украина достигла успеха. Это звучит немного странно, но я объяснял Путину", – ответил на это Трамп.

По словам американского президента, Путин якобы был "очень щедрым в своих чувствах по поводу успеха Украины", включая "поставку электроэнергии и других вещей по очень низким ценам".

"Итак, сегодняшний звонок принес много хороших результатов", – добавил Трамп.

Как сообщалось, Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит Путину после разговора.

Стоит отметить, что среди 20-пунктного "мирного плана", согласованного с США, есть вопрос Запорожской АЭС.

Компромисс по этому вопросу не был найден. США предлагают совместное управление между Украиной, США и РФ – три стороны получают дивиденды. США предлагают "33% на 33% на 33%". И американцы – главный менеджер.

Компромиссное предложение Украины: ЗАЭС эксплуатируется совместно США и Украиной – 50 на 50. Но 50% произведенной электроэнергии дается Украине, а еще 50% – США самостоятельно определяет свое распределение. При этом ЗАЭС, Энергодар и Каховская ГЭС должны быть демилитаризованы.

Зеленский заявил, что американская и украинская команда продолжат работать над аспектами "мирного плана" в ближайшее время.