Зеленський розповів про два пункти "мирного плану", які ще не узгоджені з Трампом

Президент Володимир Зеленський розповів, які два питання залишилися на переговорах із США щодо 20-пунктного "мирного плану".

Про це він сказав в онлайн-спілкуванні зі ЗМІ під час повернення до Європи, передає "Європейська правда".

Зеленського попросили прокоментувати заяву американського президента Дональда Трамп щодо того, що на переговорах залишаються одне-два запитання.

"Два запитання залишаються. Це: як буде функціонувати Запорізька атомна електростанція і питання територій. Це два питання, які залишились саме в 20-пунктовому документі", – пояснив український президент.

Відтак за його словами, саме тому він сказав, що цей 20-пунктний план "готовий на 90%".

"Що стосується гарантій безпеки, я сказав на 100% все готово, так воно і є. Так, ми обговорюємо трішки ще деталі щодо терміну дій цих гарантій безпеки", – додав український президент.

Також Зеленський розповів про економічний документ щодо післявоєнного відновлення та розвитку України, розроблений разом зі США.

Президент раніше розкрив, що у межах "мирного плану" обговорюють великий блок щодо відновлення України, де йдеться про залучення $700-800 млрд.