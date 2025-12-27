Зеленський: із США обговорюється залучення $700-800 млрд на відбудову України

Президент України Володимир Зеленський розкрив, що у межах "мирного плану" обговорюють великий блок щодо відновлення України, де йдеться про залучення 700-800 млрд доларів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з журналістами.

Зеленський зазначив, що у межах "мирного плану" працюють над "дорожньою картою процвітання України" до 2040 року, що відображатиме бачення України і США.

"Там головні аспекти і напрямки – це наші національні цілі. Там і очікування тривалості життя, повернення біженців, це ВВП на душу населення, це нові робочі місця. Це також безпекові гарантії, напрямок доступу до ринків та вступ до Європейського Союзу. В нас є цілі та стратегії макроекономічної стабільності", – деталізував Зеленський.

"Ми розраховуємо ще на нам потрібні на відбудову десь 700-800 млрд. Є стратегія на більшу суму, але я поки що не хочу про це детальніше говорити", – зазначив він.

За його словами, обговорюється створення спільно зі США декількох фондів для реалізації цих задумів.

"Буде Фонд відбудови України, буде Суверенна інвестиційна платформа України, буде Фонд розвитку України, Фонд зростання та можливостей України. І ми плануємо, щоб у нас був американсько-український інвестиційний фонд відбудови. А також проговорюють групи питання Фонду людського капіталу та підтримки повернення", – розповів президент.

Також під час брифінгу Зеленський висловив оцінку, що тепер у Вашингтоні краще розуміють "червоні лінії" України щодо параметрів завершення війни.

Крім того, він повідомив склад української команди на його очікуваній зустрічі з Трампом.