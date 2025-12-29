Зеленский рассказал о двух пунктах "мирного плана", которые еще не согласованы с Трампом

Президент Владимир Зеленский рассказал, какие два вопроса остались на переговорах с США по 20-пунктному "мирному плану".

Об этом он сказал в онлайн-обсуждении со СМИ во время возвращения в Европу, передает "Европейская правда".

Зеленского попросили прокомментировать заявление американского президента Дональда Трампа о том, что на переговорах остаются один-два вопроса.

"Два вопроса остаются. Это: как будет функционировать Запорожская атомная электростанция и вопрос территорий. Это два вопроса, которые остались именно в 20-пунктном документе", – пояснил украинский президент.

Поэтому, по его словам, именно поэтому он сказал, что этот 20-пунктный план "готов на 90%".

"Что касается гарантий безопасности, я сказал, что на 100% все готово, так оно и есть. Да, мы обсуждаем еще немного детали относительно срока действия этих гарантий безопасности", – добавил украинский президент.

Также Зеленский рассказал об экономическом документе по послевоенному восстановлению и развитию Украины, разработанном совместно с США.

Президент ранее раскрыл, что в рамках "мирного плана" обсуждается большой блок по восстановлению Украины, где речь идет о привлечении $700-800 млрд.