Путін підписав закон про заборону виконання в РФ постанов іноземних кримінальних судів

Новини — Понеділок, 29 грудня 2025, 11:58 — Іванна Костіна

Правитель РФ Владімір Путін підписав закон про заборону виконання в Росії постанов іноземних кримінальних судів, компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі РФ або резолюції Ради Безпеки ООН.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс", відповідний  документ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ.

Згідно із законом, не підлягають виконанню в РФ постанови судів іноземних держав, наділених повноваженнями у сфері кримінального судочинства іншими іноземними державами без участі РФ, та міжнародних судових органів, компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі РФ або резолюції Ради Безпеки ООН, прийнятій в рамках реалізації повноважень, передбачених главою VII Статуту ООН.

Закон вносить зміни до статті 6 федерального конституційного закону "Про судову систему Російської Федерації".

Новий закон торкнеться, зокрема, рішень Міжнародного кримінального суду. Експерти пояснювали, що в законі також йдеться про можливі спеціальні трибунали щодо агресії РФ проти України.

Заступниця прокурора Міжнародного кримінального суду на початку місяця заявила, що розслідування щодо вторгнення РФ в Україну не може бути зупинене мирними переговорами, але може бути відкладене Радою Безпеки ООН.

Наприкінці жовтня писали, що очільник Кремля Владімір Путін не буде особисто брати участь у саміті "Групи двадцяти" в Південно-Африканській Республіці, яка є підписантом Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, звинувативши його у воєнному злочині депортації сотень дітей з України.

Хоча Росія не визнає юрисдикції МКС, Путін мусить зважувати ризики, що його можуть заарештувати, якщо він поїде до країни, яка підписала Римський статус МКС.

