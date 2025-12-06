У МКС наголосили, що розслідування щодо РФ не зупиниться через мирні переговори

Заступниця прокурора Міжнародного кримінального суду заявила, що розслідування щодо вторгнення РФ в Україну не може бути зупинене мирними переговорами, але може бути відкладене Радою Безпеки ООН.

Про це Нажат Шамім Хан сказала у коментарі AP, передає "Європейська правда".

Хан заявила, що спроби притягнути до відповідальності повинні йти рука в руку з мирними зусиллями.

"Щоб мир був тривалим і стійким, повинна бути можливість притягнення до відповідальності", – сказала вона.

Водночас заступниця прокурора МКС наголосила, що Рада Безпеки ООН може "попросити суд відкласти розгляд справи, якщо вважає, що є можливість укласти мирну угоду".

Проте, Хан наголосила, що це буде лише "тимчасовою зупинкою".

Наприкінці жовтня писали, що очільник Кремля Владімір Путін не буде особисто брати участь у саміті "Групи двадцяти" в Південно-Африканській Республіці, яка є підписантом Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Це вже другий раз, коли Путін відмовляється вирушити до Південно-Африканської Республіки. У липні 2023 року він не поїхав на саміт групи БРІКС "за взаємною згодою" з ПАР.

Минулого року господар Кремля так само не поїхав на саміт G20 до Бразилії, яка теж є учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Водночас Путіна зустріли і не заарештували у Монголії та Таджикистані, які є членами МКС і були зобовʼязані виконати міжнародний ордер на арешт.