Путин подписал закон о запрете исполнения в РФ постановлений иностранных уголовных судов

Глава РФ Владимир Путин подписал закон о запрете исполнения в России постановлений иностранных уголовных судов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс", соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Согласно закону, не подлежат исполнению в РФ постановления судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия РФ, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции Совета Безопасности ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН.

Закон вносит изменения в статью 6 федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации".

Новый закон коснется, в частности, решений Международного уголовного суда. Эксперты объясняли, что в законе также говорится о возможных специальных трибуналах по агрессии РФ против Украины.

Заместитель прокурора Международного уголовного суда в начале месяца заявила, что расследование вторжения РФ в Украину не может быть остановлено мирными переговорами, но может быть отложено Советом Безопасности ООН.

В конце октября писали, что глава Кремля Владимир Путин не будет лично участвовать в саммите "Группы двадцати" в Южно-Африканской Республике, которая является подписантом Римского статута Международного уголовного суда.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в 2023 году, обвинив его в военном преступлении депортации сотен детей из Украины.

Хотя Россия не признает юрисдикции МУС, Путин должен взвешивать риски, что его могут арестовать, если он поедет в страну, которая подписала Римский статус МУС.