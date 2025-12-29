Глава внешней разведки Эстонии: у РФ сейчас нет намерений нападать на любую страну Балтии

На данный момент нет признаков того, что Россия намеревалась напасть на любую из стран Балтии или на НАТО в целом.

Об этом заявил в интервью ERR генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин, передает "Европейская правда".

Он утверждает, что в результате реакций Запада или НАТО Россия приняла различные меры, чтобы избежать опасных инцидентов в будущем.

"То, что мы видим сегодня, – в России на данный момент нет намерений нападать на любую страну Балтии или на НАТО в более широком смысле", – сказал он.

По его словам, в результате реакций союзников Россия изменила свое поведение после различных инцидентов, которые происходили в регионе в целом.

"До сих пор видно, что Россия уважает НАТО и пытается избегать любого открытого конфликта на данный момент", – отметил Розин.

"Если посмотреть на то, что сегодня видно и публично, то траектории дронов над территорией Украины или в воздушном пространстве изменены таким образом, чтобы минимизировать риски. Мы видим, что, например, российские самолеты сегодня очень внимательно следят за тем, где они летают над Балтийским морем, и с болезненной точностью придерживаются своих маршрутов, чтобы не создавать инцидентов", – пояснил он.

Также, по словам Розина, после запуска миссии НАТО больше не происходило инцидентов с кабелями.

"Такова текущая ситуация. Конечно, это не исключает того, что в будущем инциденты могут произойти, поскольку военная активность высока, война в Украине продолжается активно – теоретически это все еще возможно. Но мы не видим, чтобы Россия сейчас намеренно пыталась что-то эскалировать", – заявил он.

Напомним, европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс в ноябре заявлял, что Путин может отдать приказ о нападении на одно из государств НАТО в течение следующих 2-4 лет, а одной из наиболее вероятных целей России могут стать государства Балтии.

2 декабря Путин заявил, что если Европа "хочет начать войну с нами и начнет ее, мы готовы к этому".