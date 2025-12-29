Біля грецького Самосу затонув човен з мігрантами: є загибла та зниклі безвісти

Біля грецького острова Самос вранці 29 грудня затонув човен із мігрантами, внаслідок чого загинула одна жінка, ще троє мігрантів зниклі безвісти.

Про це повідомила берегова охорона, передає Reuters, пише "Європейська правда".

За даними рятувальників, 26 мігрантів вже висадилися на острів у районі Петалідес і повідомили владі, що інші пасажири все ще перебувають у морі.

На місці трагедії триває пошуково-рятувальна операція за участю судна берегової охорони, вертольота, приватного човна та наземного персоналу.

Рятувальники роблять усе можливе, щоб знайти зниклих.

Берегова охорона Греції вранці в суботу, 27 грудня, врятувала 131 мігранта біля Криту, в результаті чого кількість людей, врятованих з моря в цьому районі за останні п'ять днів, досягла 840.

Греція була на передовій міграційної кризи 2015-16 років, коли понад мільйон людей з Близького Сходу та Африки прибули на її береги, перш ніж рушити до інших європейських країн, головним чином до Німеччини.

Хоча з того часу міграційні потоки зменшилися, як на Криті, так і на Гавдосі – двох середземноморських островах, найближчих до африканського узбережжя – за останній рік спостерігається різке збільшення кількості човнів з мігрантами, які прибувають переважно з Лівії, а смертельні аварії на цьому маршруті залишаються поширеним явищем.

Нагадаємо, переговірники Європейського Союзу 18 грудня домовилися прискорити депортацію людей, яким було відмовлено в наданні притулку, шляхом створення першого в історії ЄС списку "безпечних країн походження".