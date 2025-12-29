У греческого острова Самос затонула лодка с мигрантами: есть погибшая и пропавшие без вести

У греческого острова Самос утром 29 декабря затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибла одна женщина, еще трое мигрантов пропали без вести.

Об этом сообщила береговая охрана, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

По данным спасателей, 26 мигрантов уже высадились на остров в районе Петалидес и сообщили властям, что остальные пассажиры все еще находятся в море.

На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция с участием судна береговой охраны, вертолета, частной лодки и наземного персонала.

Спасатели делают все возможное, чтобы найти пропавших.

Береговая охрана Греции утром в субботу, 27 декабря, спасла 131 мигранта у Крита, в результате чего количество людей, спасенных из моря в этом районе за последние пять дней, достигло 840.

Греция была на передовой миграционного кризиса 2015-16 годов, когда более миллиона человек из Ближнего Востока и Африки прибыли на ее берега, прежде чем отправиться в другие европейские страны, главным образом в Германию.

Хотя с тех пор миграционные потоки уменьшились, как на Крите, так и на Гавдосе – двух средиземноморских островах, ближайших к африканскому побережью – за последний год наблюдается резкое увеличение количества лодок с мигрантами, прибывающими преимущественно из Ливии, а смертельные аварии на этом маршруте остаются распространенным явлением.

Напомним, переговорщики Европейского Союза 18 декабря договорились ускорить депортацию людей, которым было отказано в предоставлении убежища, путем создания первого в истории ЕС списка "безопасных стран происхождения".