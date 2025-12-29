Глава МЗС Естонії: для початку серйозних переговорів з Росією необхідно посилення тиску

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна виступає за посилення тиску на РФ, щоб змусити її до серйозних переговорів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі МЗС Естонії.

Тсахкна провів 29 грудня телефонну розмову зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Вони обговорили поточний стан мирних переговорів, а також можливі подальші кроки щодо врегулювання ситуації.

"Вчорашня зустріч [президентів США і України] у Флориді показала, що і Україна, і Сполучені Штати Америки хочуть досягти миру і докладають для цього зусиль. Єдина сторона, яка як і раніше не зацікавлена в мирі, – це Росія, яка не проявила жодної готовності відмовитися від цілей, що стали причиною розв'язання агресії, – знищення суверенітету України і перебудови європейської системи безпеки", – заявив естонський міністр.

Він нагадав, що тільки минулих вихідних світ бачив, як Росія за допомогою авіаударів руйнувала житлові райони українських міст і енергетичну інфраструктуру країни.

Естонський міністр підкреслив, що до тих пір, поки Росія не підтвердить готовність до справедливого і сталого миру, міжнародному співтовариству слід зосередитися на підтримці України і посиленні тиску на Москву, щоб спонукати її серйозно поставитися до переговорів.

"Необхідно і надалі спрямовувати всі зусилля на підтримку України і ще більш жорсткий тиск на агресора, щоб в кінцевому підсумку змусити його серйозно поставитися до переговорів", – зазначив Маргус Тсахкна.

Тсахкна також заявив про необхідність подальшої військової допомоги Україні для захисту її території та населення. Він повідомив, що Європейський союз працює над 20-м пакетом санкцій, спрямованим на обмеження економічних можливостей Росії продовжувати війну. Крім того, обговорюється розробка гарантій безпеки, які, на думку міністра, повинні запобігти повторенню агресії в майбутньому.

Як повідомлялося, Зеленський та Трамп зустрілися у Флориді для переговорів про мир, при цьому Трамп одразу попередив, що зателефонує Путіну після розмови.