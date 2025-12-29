Глава МИД Эстонии: для начала серьезных переговоров с Россией необходимо усиление давления

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна выступает за усиление давления на РФ, чтобы заставить ее к серьезным переговорам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе МИД Эстонии.

Тсахкна провел 29 декабря телефонный разговор со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. Они обсудили текущее состояние мирных переговоров, а также возможные дальнейшие шаги по урегулированию ситуации.

"Вчерашняя встреча [президентов США и Украины] во Флориде показала, что и Украина, и Соединенные Штаты Америки хотят достичь мира и прилагают для этого усилия. Единственная сторона, которая по-прежнему не заинтересована в мире, – это Россия, которая не проявила никакой готовности отказаться от целей, ставшими причиной развязывания агрессии, – уничтожения суверенитета Украины и перестройки европейской системы безопасности", – заявил эстонский министр.

Он напомнил, что только в минувшие выходные мир видел, как Россия с помощью авиаударов разрушала жилые районы украинских городов и энергетическую инфраструктуру страны.

Эстонский министр подчеркнул, что до тех пор, пока Россия не подтвердит готовность к справедливому и устойчивому миру, международному сообществу следует сосредоточиться на поддержке Украины и усилении давления на Москву, чтобы побудить ее серьезно отнестись к переговорам.

"Необходимо и в дальнейшем направлять все усилия на поддержку Украины и еще более жесткое давление на агрессора, чтобы в конечном итоге заставить его серьезно отнестись к переговорам", – отметил Маргус Тсахкна.

Тсахкна также заявил о необходимости дальнейшей военной помощи Украине для защиты ее территории и населения. Он сообщил, что Европейский союз работает над 20-м пакетом санкций, направленным на ограничение экономических возможностей России продолжать войну. Кроме того, обсуждается разработка гарантий безопасности, которые, по мнению министра, должны предотвратить повторение агрессии в будущем.

Как сообщалось, Зеленский и Трамп встретились во Флориде для переговоров о мире, при этом Трамп сразу предупредил, что позвонит Путину после разговора.