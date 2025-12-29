Доля украинцев, считающих НАТО лучшей гарантией безопасности, снизилась до 38%

Украинцы по-прежнему считают членство в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины, но их доля за год снизилась с 55% до 38%.

Таковы результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 5 по 16 декабря 2025 года, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, сигналы от отдельных международных партнеров Украины, прежде всего США, ослабляют ориентацию украинцев на НАТО как лучший вариант обеспечения безопасности для Украины, несмотря на то, что относительное большинство населения до сих пор считает НАТО лучшей из альтернатив.

По сравнению с декабрем прошлого года доля населения, назвавшая вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности, снизилась с 55% до 38%.

Снижение поддержки НАТО не сопровождается ростом симпатий к внеблоковому статусу как таковому.

Вместо этого наблюдается перераспределение ожиданий в сторону альтернативных, менее амбициозных или более гибких моделей безопасности. В частности, за год заметно выросла доля тех, кто возлагает надежды на соглашения о стратегическом оборонном сотрудничестве с отдельными странами-членами НАТО (с 9% до 15%). Увеличилась также поддержка нейтрального статуса Украины, но при условии международных гарантий безопасности (с 12% до 16%), а также варианта, который предусматривает ставку исключительно на собственные оборонные возможности, даже без внешних гарантий (с 3% до 7%).

"Эти сдвиги свидетельствуют не столько об изменении ценностных ориентаций, сколько о росте сомнений относительно реалистичности быстрого вступления Украины в НАТО в условиях затяжной войны и неоднозначных сигналов от международных партнеров", – объясняют социологи.

Другое исследование показало, что готовность европейских лидеров продолжать поддержку Украины даже несмотря на "разворот" США привела к росту доверия к Европейскому Союзу, в то же время доверие к НАТО среди украинцев заметно упало.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Есть хуже и при Трампе. Как изменилось доверие украинцев к мировым лидерам и что с ЕС и НАТО.