Польщу сколихнула заява Навроцького про можливий конфлікт із Заходом

Польщу сколихнув гучний скандал, пов'язаний із неоднозначною заявою президента Кароля Навроцького.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet, суперечливу заяву президент Польщі зробив 28 грудня у Познані під час урочистих події на честь 107-річниці початку Великопольського повстання.

Нагадаємо, що Великопольське повстання 1918-1919 років мало на мету приєднання регіону Великопольщі, яка тоді входила до складу Німеччини, до відновленої Польської держави.

Оцінюючи історичне значення цього повстання, Кароль Навроцький назвав його прикладом для сьогоднішнього польського суспільства. "Спільнота, відкрита для Заходу, але також готова захищати західний кордон Польщі, як це робили повстанці Великої Польщі", – заявив польський президент.

Ця заява викликала обурення в правлячій коаліції.

"Президент Навроцький знову визначив Захід як головну загрозу для Польщі. У цьому суть суперечки між антиєвропейським блоком (Навроцький, Браун, Менцен, ПіС) та нашою Коаліцією. Це смертельно серйозна суперечка, суперечка про наші цінності, безпеку та суверенітет. Схід чи Захід", – написав на своїй сторінці у X прем’єр Дональд Туск.

Кароль Навроцький гостро відреагував на це, нагадавши Туску його співпрацю з РФ під час його попереднього перебування по чолі уряду. "Пане прем’єр-міністре, важко повірити, що ми з вами закінчили один факультет – історичний… Суть суперечки радше в тому, що прем’єр-міністр не здатний слухати з розумінням, або навмисно шукає конфлікту, бо йому байдуже на бюджет, охорону здоров’я тощо. О, і я вже згадував про загрозу зі Сходу, коли прем’єр-міністр йшов по пірсу та приймав Росію такою, якою вона є ;)",– написав він.

У відповідь віцепремʼєр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розмістив фотографію Навроцького, який у липні 2018 року, займаючи посаду директора Музею Другої світової війни в Гданську, мав поїздку до Москви, де відвідав музей "Великої Вітчизняної війни".

"Після аншлюсу Криму я б не пішов до музею, який пропагує сталінську версію Другої світової війни", – прокоментував цю фотографію Сікорський.

Нагадаємо, раніше Радослав Сікорський потролив угорського премʼєра Віктора Орбана, який похизувався, що зміг відвернути "негайну загрозу війни" на саміті ЄС. У відповідь Сікорський прокоментував це написом "Вітаю", додавши фотографію ордену Леніна.