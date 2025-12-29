Польшу всколыхнуло заявление Навроцкого о возможном конфликте с Западом

Польшу потряс громкий скандал, связанный с неоднозначным заявлением президента Кароля Навроцкого.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet, противоречивое заявление президент Польши сделал 28 декабря в Познани во время торжественных событий в честь 107-летия начала Великопольского восстания.

Напомним, что Великопольское восстание 1918-1919 годов преследовало цель присоединения региона Великопольши, которая тогда входила в состав Германии, к восстановленному Польскому государству.

Оценивая историческое значение этого восстания, Кароль Навроцкий назвал его примером сегодняшнему польскому обществу. "Сообщество, открытое для Запада, но также готово защищать западную границу Польши, как это делали повстанцы Великой Польши", – заявил польский президент.

Это заявление вызвало негодование в правящей коалиции.

"Президент Навроцкий снова определил Запад как главную угрозу для Польши. В этом суть спора между антиевропейским блоком (Навроцкий, Браун, Менцен, ПиС) и нашей Коалицией. Это смертельно серьезный спор, спор о наших ценностях, безопасности и суверенитете. Восток или Запад", – написал на своей стороне.

Кароль Навроцкий остро отреагировал на это, напомнив Туску его сотрудничество с РФ во время его предыдущего пребывания во главе правительства."Пане прем’єр-міністре, важко повірити, що ми з вами закінчили один факультет – історичний… Суть суперечки радше в тому, що прем’єр-міністр не здатний слухати з розумінням, або навмисно шукає конфлікту, бо йому байдуже на бюджет, охорону здоров’я тощо. О, і я вже згадував про загрозу зі Сходу, коли прем’єр-міністр йшов по пірсу та приймав Росію такою, какова она ;)",– написал он.

В ответ вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский разместил фотографию Навроцкого, который в июле 2018 года, занимая должность директора Музея Второй мировой войны в Гданьске, совершил поездку в Москву, где посетил музей "Великой Отечественной войны".

"После аншлюса Крыма я бы не пошел в музей, пропагандирующий сталинскую версию Второй мировой войны", – прокомментировал эту фотографию Сикорский.

Напомним, ранее Радослав Сикорский потролил венгерского премьера Виктора Орбана, который заявив, что смог отвлечь "немедленную угрозу войны" на саммите ЕС. В ответ Сикорский прокомментировал это надписью "Привет", добавив фотографию ордена Ленина.