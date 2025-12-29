У Путіна стверджують про зміну Трампом позиції по Україні

Помічник російського диктатора Владіміра Путіна Юрій Ушаков стверджує, що Трамп ніби то заявив про корекцію своїх підходів до України та ї президента. Підтверджень цього з боку США наразі немає.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Ушаков зробив російській агенції РБК.

За його словами, таким чином американський президент ніби то відреагував на інформацію про спробу України атакувати безпілотниками резиденцію Путіна в Новгородській області.

"Президент США був шокований цим повідомленням, буквально обурений, не міг припустити такі божевільні дії. І як було сказано, це, безперечно, вплине на американські підходи до роботи із Зеленським", – пояснив він. Ушаков додав, що після досягнутих домовленостей позиції Росії будуть переглянуті. За його словами, Москва не може вчинити інакше.

Нагадаємо, напередодні голова МЗС РФ Сергей Лавров заявив, що Україна нібито в ніч на понеділок завдавала удару по резиденції лідера Росії Володимира Путіна, через що буде "переглянута переговорна позиція".

За словами Лаврова, в ніч на понеділок Україна нібито атакувала резиденцію Путіна в Новгородській області (ймовірно йдеться про резиденцію у Валдаї) з використанням 91 ударного БПЛА. Внаслідок цього, стверджує Лавров, "переговорна позиція Росії буде переглянута", проте Росія нібито не має наміру виходити з переговорного процесу з США щодо України.

Зазначимо, що Україна офіційно спростувала цю інформацію.

"Чергова брехня РФ. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом і зрозуміло, що для рускіх, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, то для них – це провал. Вони не хочуть закінчувати цю війну. Спроможні закінчити її тільки через тиск на них",– прокоментував цю заяву Володимир Зеленський.