У Путина утверждают об изменении Трампом позиции по Украине

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков утверждает, что Трамп якобы заявил о коррекции своих подходов к Украине и ее президенту. Подтверждений этому со стороны США пока нет.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Ушаков сделал российскому агентству РБК.

По его словам, таким образом американский президент якобы отреагировал на информацию о попытке Украины атаковать беспилотниками резиденцию Путина в Новгородской области.

"Президент США был шокирован этим сообщением, буквально возмущен, не мог допустить таких безумных действий. И как было сказано, это, безусловно, повлияет на американские подходы к работе с Зеленским", – пояснил он.Ушаков добавил, что после достигнутых договоренностей позиции России будут пересмотрены. По его словам, Москва не может поступить иначе.

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина якобы в ночь на понедельник наносила удар по резиденции лидера России Владимира Путина, из-за чего будет "пересмотрена переговорная позиция".

По словам Лаврова, в ночь на понедельник Украина якобы атаковала резиденцию Путина в Новгородской области (вероятно речь о резиденции в Валдае) с использованием 91 ударного БПЛА. В результате этого, утверждает Лавров, "переговорная позиция России будет пересмотрена", однако Россия якобы не намерена выходить из переговорного процесса из США по Украине.

Украина официально опровергла эту информацию.

"Очередная ложь РФ. Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом и понятно, что для русских, если у нас с Америкой нет скандала, а у нас есть прогресс, то для них – это провал. Они не хотят заканчивать эту войну. Способны закончить ее только из-за давления на них",– прокомментировал это заявление Владимир Зеленский.